ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу

Хотите приятно провести время и размять ноги? Тогда вам стоит отправиться на природную тропу Эважу, расположенную в Дундагском крае. Это очень красивое место для прогулок с прекрасными видами.

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Маршрут начинается со стороны автостоянки Рига-Колка (P131) на границе национального парка Слитере, примерно в шести километрах от Колки.

Ухоженная тропа длиной 0,3 км ведет через сухой сосновый лес к одному из немногих крутых берегов Рижского залива, высота которого составляет 8–15 метров. С вершины утеса открывается прекрасный вид на залив и побережье.

По лестнице можно спуститься на узкий пляж, который во время сильных штормов исчезает под волнами. Благодаря водам болота Бажу, которые проникают на поверхность земли прямо на пляже Эважу, песок здесь постоянно влажный. И именно из-за этого здесь обитают редкие растения и животные, в том числе редкое в Латвии земноводное – камышовая жаба.

Координаты: 57.67766, 22.56872.

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