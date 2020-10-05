ФОТО: Природная тропа Калнансу вокруг Бездонного озера

Вам не хватает идей, куда отправиться теплым солнечным вечером или на выходных? Тогда отправляйтесь в сторону городка Кабиле, неподалеку от которого расположено Калнанское болото, посреди которого словно глаз зияет Бездонное озеро (Bezdibeņa ezers). Вдоль берега озера ведет живописная природная тропа с характерным пейзажем, растениями и фауной.

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Между моховым и травяным болотом, в зарослях тростника и древостоя спряталось Бездонное озеро — болотистое озеро с очень мягкой лечебной водой.

Добраться сюда можно с шоссе через небольшой перелесок. Запутанная сеть тропинок и необычный рельеф делают его достойным соперником многих парков. К тому же здесь проложена широкая деревянная тропа для удобства посетителей.

Интересный факт: Калнанское озеро находится на высоте 90 метров над уровнем моря. Предания гласят, что здесь хранятся несметные богатства, да и ведьмы были замечены, а самые древние документы утверждают, что это, возможно, самое глубокое озеро в Латвии — его глубина может достигать от 93 до 117 метров. Согласно одному древнему поверью, Бездонное озеро соединяется под землей с другим озером. Однако по информации Хранилища латвийских редкостей, показания эхолота свидетельствуют о том, что глубина Калнанского озера не превышает семи метров с илистым дном толщиной примерно 3,5 метра.

Фотографиями этой тропы мы обязаны фотографу Сандису Кузмицкису.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.