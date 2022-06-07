ФОТО. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В Латвию, наконец-то, пришло лето и число желающих провести выходные на свежем воздухе, сильно возросло. Вокруг Риги и Юрмалы есть немало приятных мест, куда можно поехать на прогулку. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе – одно из таких мест. Для того, чтобы пройтись по ней, вам не потребуется ни нескольких часов времени, ни какой-то специальной обуви или одежды. Поэтому просто садитесь в машину и езжайте – вам на ней определенно понравится!

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Эта тропа была создана в 2005 году. Она находится на границе Лапмежциемса и Бигауньциемса и выглядит как мосток из деревянных дощечек вдоль реки Силиньупе, который ведет к морю, где можно увидеть старый мол Лапмежциемса.

ФОТО. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Прямо сейчас, прогуливаясь по тропе, можно увидеть множество утят, которые под руководством мамы-утки плавают по речке в поисках еды. Ближе к берегу гнездятся лебеди, которых можно увидеть не только возле старого мола, но и восседающих на деревьях на противоположном берегу речки. Сам же мол оккупировали бакланы, которые честно делять его с чайками.

Тропа небольшая, всего 500 метров, но прогулку можно продлить, прогулявшись вдоль берега моря в любую сторону.

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Природная тропа Активный отдых Балтийское море Курземе
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