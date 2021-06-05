ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги)

Большинство природных достопримечательностей в разное время года выглядят и воспринимаются по-разному. Так, например, природная тропа мельницы Иерики лучше всего смотрится весной и осенью, когда речка Мелдрупе, рядом с которой и расположена тропа – максимально полноводна. Кроме того, в конце весны и начале лета нет такой удушающей жары, которую иногда можно встретить в Латвии в июле или августе.

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Иерикская природная тропа находится в 72 километрах от Риги, между Лигатне и Цесисом. По данным Туристического информационного пункта Аматского края, маленькая речушка Мелдрупе, у которой сразу несколько названий - Груба, Грубупе, Иерикупе - знаменита своими водопадами. Всего их семь, и все они разной высоты. Один из них даже включен в список самых красивых водопадов Латвии.

Foto: Nataly Hlapkovska

Иерикским мельницам более 300 лет. К сожалению, после пожара в 1987 году от них остались лишь каменные стены. Тем не менее, водяные мельницы являются памятником архитектуры местного значения. Общая протяженность тропы, которую легко могут пройти даже семьи с детьми, составляет неполный километр. В качестве дополнительного "занятия" для детей, можно попросить их внимательно искать встречающиеся вдоль тропы разнообразные каменные физиономии.

Если для полноценной прогулки тропы мельницы Иерики не хватит, то можно прогуляться по расположенной практически тут же природной тропе Цецилю. Ее общая протяженность составляет около 12 километров и весь процесс ее прохождения может занять около пяти часов. Но проходить ее всю совершенно необязательно: можно пройти только Малый круг (2 км) или среднюю часть тропы (4 км). Хотя, конечно, если вы хотите увидеть все четыре, протекающие здесь реки, то идти надо по самому большому кругу. Больше про природную тропу Цецилю можно прочитать ЗДЕСЬ, а вот как выглядит весной Иерикская природная тропа.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.