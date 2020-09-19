ФОТО: Природная тропа озера Лиелэзерс, с которой открываются живописные виды

Живописное место для неспешного отдыха – именно так можно охарактеризоваться природную тропу Лиеэзера, расположенную на северо-востоке озера Лиелэзерс.

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Протяженность тропы 3,6 километра, а в конце находится вышка для наблюдения за птицами, оборудованы места для отдыха и лодочный причал, где летом можно взять в аренду сапборды и катамараны. Кроме того здесь расположена детская площадка.

С расположенной в конце тропы вышки можно наблюдать за любым из 99 видов птиц, которые здесь обитают, в том числе за лебедями, воронами, чайками, хохлатыми поганками и т.д.

Через реку Донавиня ведет пешеходный мост на понтонах — здесь тоже можно неспешно прогуляться.

Foto: Ginta Ažuka

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