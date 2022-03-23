ФОТО. Природная тропа озера Лиелэзерс, с которой все еще видно замерзшее озеро

Живописное место для неспешного отдыха – именно так можно охарактеризоваться природную тропу Лиеэзера, расположенную на северо-востоке озера Лиелэзерс. Причем гулять там можно в любое время года – разве что для этого вам потребуется разная обувь.

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В начале тропы оборудованы места для отдыха и лодочный причал, где летом можно взять в аренду сапборды и катамараны. Кроме того, здесь расположена детская площадка. Вы можете отдохнуть прямо там, никуда дальше не гуляя, а можете пойти направо или налево. Общая протяженность тропы 3,6 километра, из них чуть более километра вы пройдете по деревянным мосткам, в конце которых находится вышка для наблюдения за птицами.

С расположенной в конце тропы вышки можно наблюдать за любым из 99 видов птиц, которые здесь обитают, в том числе за лебедями, воронами, чайками, хохлатыми поганками и т.д. Через реку Донавиня ведет пешеходный мост на понтонах — здесь тоже можно неспешно прогуляться, а заодно и понаблюдать за утками, которых там сейчас довольно много.

Как мы уже упоминали, прогулка по тропе сейчас сильно зависит от того, в какой обуви вы туда приехали. Если вам не хочется пачкаться, то отправляйтесь на прогулку по деревянным мосткам (направо от места для отдыха), а если у вас есть соответствующая обувь для походов по более грязной тропе, то можете пройтись и по тропе, ведущей от стоянки налево – прямо сейчас в обычных кроссовках там будет слишком грязно.

Лимбажи — древний город Ганзейского союза, бывший административный центр Рижского архиепископства и резиденции Рижского архиепископа в XIV-XVI веках. Исторический центр Лимбажи уникален своей планировкой или радиальной сетью улиц, которая образовалась в средние века после строительства городской оборонительной стены. Что еще посмотреть в этом городе, мы писали здесь – "ФОТО. Музей, ради которого точно стоит съездить в Лимбажи" и здесь – "ФОТО. Зимние развалины Лимбажского замка, который считался весенней резиденцией рижского архиепископа".

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