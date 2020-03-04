ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте

Грядут очередные выходные и, будем надеяться, погода снова не подведет. А пара часов на природе – именно то, что нужно большинству из нас для перезагрузки организма. Природная тропа озера Слокас обладает целым рядом достоинств: она находится всего в часе езды от Риги; это отличное место для наблюдений за птицами и не менее прекрасное место для отдыха на природе.
Вот что пишет об этой тропе портал visitjurmala.lv: "Тропа вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера проходит через различные леса. Она начинается и заканчивается у озера Слокас, где посетителей ожидает парковка, место для пикника и плавучая смотровая башня высотой 7 метров".
Гуляя по тропе, вы увидите влажные леса у Вершупите, серный источник у озере Слокас, большой камень, несколько болотных озер. В основном тропа идет по земле, но на участке, который ведет через топи Вершупите и другие влажные места, оборудованы деревянные мостки (ширина 80 см).
Заканчивается тропа у дороги, которая соединяет озеро Слокас и Кемери.
Стоит отметить, что ранней весной и поздней осенью в некоторых местах тропа может быть затоплена, так что стоит подумать о соответствующей обуви.
Время, необходимое для осмотра, составляет 1,5 часа
Протяженность тропы: 3.1 км (можно увеличить до 12 км)
Доступность: Тропа не оборудована для посетителей в инвалидных колясках и не оборудована поручнями.
Как добраться:
- Поездом Рига-Кемери-Тукумс до станции Кемери, затем идти пешком (2,5 км) до "Лесной дом", затем следуйте указателю на озеро Слокас (2 км).
- На автомашине по Талсинскому (P128) или Вентспилсскому (A10) шоссе до поворота на Кемери, затем по главной улице через Кемери (2,5 км), у указателя "Озеро Слокас" – направо (2 км).
Автор фотографий тропы Илзе Луизе Паулиня. Другие работы фотографа вы можете найти здесь.