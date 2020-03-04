ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте

Грядут очередные выходные и, будем надеяться, погода снова не подведет. А пара часов на природе – именно то, что нужно большинству из нас для перезагрузки организма. Природная тропа озера Слокас обладает целым рядом достоинств: она находится всего в часе езды от Риги; это отличное место для наблюдений за птицами и не менее прекрасное место для отдыха на природе.

Вот что пишет об этой тропе портал visitjurmala.lv: "Тропа вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера проходит через различные леса. Она начинается и заканчивается у озера Слокас, где посетителей ожидает парковка, место для пикника и плавучая смотровая башня высотой 7 метров".

Гуляя по тропе, вы увидите влажные леса у Вершупите, серный источник у озере Слокас, большой камень, несколько болотных озер. В основном тропа идет по земле, но на участке, который ведет через топи Вершупите и другие влажные места, оборудованы деревянные мостки (ширина 80 см).

Заканчивается тропа у дороги, которая соединяет озеро Слокас и Кемери.

Стоит отметить, что ранней весной и поздней осенью в некоторых местах тропа может быть затоплена, так что стоит подумать о соответствующей обуви.

Время, необходимое для осмотра, составляет 1,5 часа

Протяженность тропы: 3.1 км (можно увеличить до 12 км)

Доступность: Тропа не оборудована для посетителей в инвалидных колясках и не оборудована поручнями.

Как добраться:

Поездом Рига-Кемери-Тукумс до станции Кемери, затем идти пешком (2,5 км) до "Лесной дом", затем следуйте указателю на озеро Слокас (2 км).

На автомашине по Талсинскому (P128) или Вентспилсскому (A10) шоссе до поворота на Кемери, затем по главной улице через Кемери (2,5 км), у указателя "Озеро Слокас" – направо (2 км).

Автор фотографий тропы Илзе Луизе Паулиня. Другие работы фотографа вы можете найти здесь.