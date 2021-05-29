ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом
Foto: Nataly Hlapkovska

Осенью прошлого года в Балдоне появились четыре новых пешеходных маршрута, которые однозначно должны понравиться любителям природных троп. Мы прошли по одному из них – тропе Риекстукална.

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Тропа Риекстукална является частью большого круга исторической тропы Балдоне, говорится на сайте baldone.lv. Начало тропы находится у бетонного мостика на улице Заля. Тут же рядом есть стоянка, рассчитанная примерно на 8 машин, поэтому если вы хотите приехать, погулять по тропе, то лучше делать это пораньше.

Тропа ведет до Балдонской обсерватории – это примерно пять километров в одну сторону. К сожалению, она не круговая, поэтому для того, чтобы вернуться в изначальную точку, вам придется повернуть назад. Таким образом, общая протяженность пути составит 10 километров. Идти по тропе довольно легко и понятно – главное, следовать красным следам, которые время от времени будут появляться на стволах деревьев на вашем пути.

ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом
Foto: Nataly Hlapkovska

Если же вы не хотите гулять так долго, то можете пройтись только по начальному отрезку тропы, который представляет собой настоящую картинную галерею под открытым небом. Вам встретятся 15 картин, написанных художниками, собравшимися на пленэр в Балдонском крае в августе прошлого года. В течение пяти дней художники, собравшиеся в усадьбе Менцендарбе, нарисовали 15 картин-ассоциаций с Балдоне, которые выставлены теперь вдоль тропы Риекстукална.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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