ФОТО. Природная тропа вдоль Стигловского оврага, длиной 2,4 километра

В конце ноября Вилякская краевая дума закончила ремонтные работы на природной тропе, которая ведет вдоль Стигловского оврага, что в Латгалии. Тропа, длиной в 2,4 километра, проходит вдоль обнажений песчаника, достигающих в высоту трех-четырех метров.

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Стигловский овраг является геологическим памятником природы и особо защищаемой территорией. Здешние песчаники, как пишет портал Visit Latgale, сформировались под влиянием водных течений в условиях неглубокого моря около 375 миллионов лет назад.

Здесь, под влиянием морских течений, образовывались белые и красно-коричневые девонские песчаники. В этой-то долине, появившейся "благодаря" водам от таяния ледников, со значительным оврагом и крутыми склонами, и появилась Стигловская речка. Здесь также можно обнаружить пещеру глубиной 4 метра, а на левом берегу реки расположился Стигловский валун. Также обратите внимание на обнажения песчаника на склонах оврага Стигловской речки – это очень красиво!

Это место является особенным не только благодаря своему живописному пейзажу, богатым железом источникам или присвоенному в 2013 году титулу геологического объекта, но и благодаря своему геологическому происхождению. Это одно из немногих мест в самой восточной части Латвии, где обнажаются породы огрской свиты.

После обновления тропы, здесь были установлен информационный стенд с информацией о природной тропе и стигловских обнажениях. На протяжении всего маршрута установлены небольшие стенды, на которых информация доступна на двух языках: латышском и английском. Восстановлены существующие лестницы и перила. Также был установлен счетчик, чтобы отслеживать бывающих на тропе посетителей.

Обратите также внимание, что

тропа – средней трудности/трудная;

не подходит для велосипедистов, персон с ограниченными возможностями и посетителей с детскими колясками;

доступна круглый год.





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