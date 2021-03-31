ФОТО. Природная тропа Яньупитес неподалеку от Тукумса
Foto: Nataļja Jelovska

Если в ваши планы входит прокатиться на выходных в сторону Тукумса, то природная тропа Яньупитес отличное место для небольшой прогулки по лесу в окружении - именно так считает Наталья, приславшая нам фотографии со своей прогулки, произошедшей около недели назад.

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Природная тропа проложена в нетронутом диком лесу, который не подвергался влиянию хозяйственной деятельности человека последние 150 лет. Древние могучие деревья, овраги, крутой берег реки, извилистые тропинки, мостики, лесенки, информационные щиты - все условия для замечательной прогулки.

Множество поваленных деревьев, которые не убирают намеренно, напоминают о мощи урагана 2005 года. Тропа круговая, что очень удобно. Есть место для отдыха или пикника и туалет.

Подъезд к месту парковки по грунтовке. Но бонусом - полное отсутствие людей и лес, нетронутый человеческим влиянием.

"Здесь действительно всё дико и живописно, - рассказывает Наталья. - Лесенки и мостики только там, где совсем не пройти. Так что выводы о ситуации на тропинках во время или после дождя делайте сами. Мы как раз в такую погоду и были".

Длина:1,1 км + 700 м по лесной дороге до тропы
С детскими колясками: невозможно

Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в Instagram Натальи.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Природная тропа Активный отдых Курземе Тукумс
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