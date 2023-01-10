ФОТО. Природные скульптуры из льда в Царникаве

В последние недели из-за резких колебаний температуры то тут, то там можно наблюдать необычные ледяные образования, которые выглядят так, будто сама природа взялась за кузнечный молот, чтобы создать свои произведения искусства. Гинтс Муцениекс поделился с Тургидом фотографиями, которые он сделал по пути к устью Гауи в Царникаве.

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Гинтс, который признается, что является большим любителем пеших прогулок и проходит не менее 25 километров в выходные дни, говорит: "Фотографии были сделаны в эти выходные. Царникава — одно из моих любимых мест, которое я часто посещаю. Там можно очень хорошо погулять, начав прогулку у Царникавского пешеходного моста и закончив ее у моря".

Посмотрите на необычное чудо природы, которое Гинтс сфотографировал по пути к устью Гауи в Царникаве:

А вот что еще можно увидеть и сделать в Царникае: