ФОТО. Природные скульптуры из льда в Царникаве
Foto: Gints Mucenieks

В последние недели из-за резких колебаний температуры то тут, то там можно наблюдать необычные ледяные образования, которые выглядят так, будто сама природа взялась за кузнечный молот, чтобы создать свои произведения искусства. Гинтс Муцениекс поделился с Тургидом фотографиями, которые он сделал по пути к устью Гауи в Царникаве.

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Гинтс, который признается, что является большим любителем пеших прогулок и проходит не менее 25 километров в выходные дни, говорит: "Фотографии были сделаны в эти выходные. Царникава — одно из моих любимых мест, которое я часто посещаю. Там можно очень хорошо погулять, начав прогулку у Царникавского пешеходного моста и закончив ее у моря".

Посмотрите на необычное чудо природы, которое Гинтс сфотографировал по пути к устью Гауи в Царникаве:

А вот что еще можно увидеть и сделать в Царникае:

Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы  177
Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки  (1) 98
ФОТО. Пешком к морю: прогулка по двухкилометровому променаду в Царникаве  36
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