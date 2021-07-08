ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии

Летняя жара – самое лучшее время для отдыха у моря. Прекрасным местом, где можно совместить пляжные удовольствия и отправиться на более длительную прогулку, является природный парк "Бернати" в Курземе.

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Природный парк "Бернати" расположен на берегу Балтийского моря между Бернати и Юрмальциемсом. Парк является охраняемой природной зоной Natura 2000 в Европе, и его ценность заключается в песчаных дюнах, прибрежных ландшафтах Балтийского моря и небольших рыбацких деревнях. В парке есть места для пикника и отдыха, смотровая башня в виде лодки, а также 1,5-километровая природная тропа "Бернати", которая приведет вас к самой высокой дюне Латвии – 37-метровый холм Пусену (Пусену калнс). Из-за внушительных размеров дюна местные жители даже называют ее горой.

Сама дюна образовалась в период с 1785 по 1835 год, когда под песком было погребено около 80 домов, в том числе дом "Пусени", где жила семья лесничего. Именно отсюда и пошло название дюны. В 1970-х годах часть Пусенского холма была раскопана, и полученный песок использовался для производства силикатного кирпича, но работы были остановлены примерно в 1980 году, когда запасы песка, пригодные для производства, были исчерпаны, рассказывается на сайте www.kurzemesregions.lv.

В парке также поставлен пограничный знак "Зеленый луч", обозначающий крайнюю западную точку на территории сухопутной части Латвии. Летом 2013 года в природном парке были установлены скульптуры, изготовленные скульптором по дереву Алвисом Витрупсом по мотивам предания "Как на южнокурземском народном костюме появились краски".

Памятный камень в честь первого президента Латвийской Республики Яниса Чаксте установлен на вершине высокой дюны, где он 27 сентября 1924 года произнес знаменательную фразу "Здесь должен быть курорт!" и заложил фундаментный камень курорта Бернати. Летом 2013 года памятное место благоустроили – была установлена удобная лестница с двумя смотровыми площадками и скамеечками, пишет портал liepaja.travel.

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