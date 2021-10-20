ФОТО. Приятная осенняя прогулка: Рагациемский привоз, откуда раньше рыбаки уходили в море

Дорога на Колку ведет через множество небольших рыбацких поселков, один из которых – Рагациемс – расположен совсем неподалеку от Юрмалы. Многие приезжают сюда на знаменитый рыбный рынок или поесть в не менее известном рыбном ресторане Bermudas. Но в поселке есть и еще одно место, куда обязательно стоит заглянуть. Хотя бы и на полчаса. Это Рагациемский привоз.

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Сам Рагациемс – это небольшой рыбацкий поселок, расположившийся на берегу моря между Рижским заливом и озером Каниерис. Деревушка совсем небольшая – менее 1000 жителей, но довольно колоритная.

От другой прилегающей рыбацкой деревни (Лапмежциемса) Рагациемс отделяет Старпиньупите, которую вырыл герцог Екаб, чтобы соединить озеро Каниерис с морем. На реке два шлюза.

Между Старпиньупе и Рагациемсом находится большая дюна – Кугу калнс. Легенда гласит, что в древности местные жители зажигали здесь костры, чтобы привлечь проходящие мимо корабли. Думая, что там есть порт, суда пытались причалить к берегу, но садились на мель. Корабли тут же окружали разбойники на своих лодках, убивали моряков, грабили суда и увозили захваченное на продажу в Тукумс.

Foto: Nataly Hlapkovska

Рагациемский привоз (Ragaciema sedums) – место, куда рыбаки приезжали на лодках, собирались на беседы и в маленьких будках хранили рыболовные принадлежности - сети, якоря, буи, рассказывает портал ragaciems.lv.

Пока мужчины обсуждали улов и строили планы на будущее, их жены и дети выбирали рыбу из сетей. Многие строения для хранения сетей в Рагациемском привозе реконструировали местные рыбаки в традиционном стиле в память своих предков и получился эдакий небольшой этнографический музейчик.

Foto: Nataly Hlapkovska

Самое большое горе случалось, когда рыбак не возвращался домой. Например, в 1902 году жители Рагациемса пережили большое горе: во время шторма погибло более 30 рыбаков. В 2018 году здесь был открыт мемориальный камень оставшимся в море рыбакам, созданный скульптором Олегом Скарайнисом.

Попасть на Рагациемский привоз можно как пройдя просто по улице, там и со стороны моря – с берега тоже есть вход. Но учтите, что у самого привоза парковки нет. Максимум там может поместиться 2-3 машины, поэтому лучше оставить автомобиль у рагациемского рынка или чуть подальше на парковке и дойти до привоза пешком.

Если привоза вам окажется мало и вы захотите продлить прогулку, то выходите на берег, поворачивайте налево и идите вдоль моря до маяка. Маяк находится в северо-западной части поселка.

Foto: Nataly Hlapkovska

Первый маяк построли здесь еще в 1939 году – это была кирпичная вышка, высотой всего шесть метров, с открытой платформой на вершине. Он проработал вплоть до 1960 года и был закрыт, но увидеть его можно и сейчас. Правда уже слегка покосившимся и подзаброшенным.

Современный же маяк был построен в 1960 году и представляет собой металлическую вышку, "обшитую" сверху яркой деревянной решеткой. Высота маяка над уровнем моря – 37 метров, видимость – 16 миль. Но залезть на него, разумеется, нельзя – он действующий и для посетителей закрыт.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.