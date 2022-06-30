ФОТО. Приятная прогулка и отдых у воды – природная тропа на острове Зиргу
Foto: Publicitātes foto

Прогулочная тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере отлично подходит для недлинных прогулок для пешеходов и велосипедистов. А еще озеро считается популярным местом для рыбалки и отдыха у воды.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Остров Зиргу самый большой из всех островов Лиепайского озера. Тропу здесь создали два года назад на месте бывшей свалки. Теперь на ее месте расположились деревянная тропа для прогулок, деревянные мостки и две смотровые платформы. Тропа подходит для людей в инвалидных колясках и для родителей с колясками.

Помимо природной тропы на острове были установлены уличные тренажеры и площадки для пикников. Кроме того, в порядок привели территорию, площадью 1,75 гектара, высадив на ней множество саженцев растений.


Сама гравийная тропа имеет длину менее двух километров в одну сторону и продолжается вдоль узкой дамбы, на которой построена вышка для наблюдения за птицами, позволяющая полюбоваться на окрестности озера и понаблюдать за обитающими там птицами.

На природной тропе также установлен счетчик посетителей, чтобы можно было подсчитать, сколько людей ежедневно посещает пешеходную тропу.

На сайте Управления охраны природы упоминается, что Лиепайское озеро является одним из самых больших и важных мезотрофных озер с видами растений, характерными для солоноватых вод. Само озеро и окружающие его луга входят в состав природного заповедника и являются особо охраняемой территорией Natura 2000 европейского значения, поскольку является важным местом гнездования и пролетов водоплавающих птиц – здесь гнездятся около 100 видов птиц, а наблюдалось около 40 редких и охраняемых видов растений.

Культурной столицей Европы в 2027 году станет Лиепая  35
10 мест вокруг Лиепаи, которые стоят того, чтобы потратить на них все выходные  29
ФОТО. Захватывающие игры волн на Северных фортах Лиепаи  30
ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии  269
Пять маршрутов в окрестностях Лиепаи, которые подойдут для отличного отдыха на природе  133
ФОТО. Место для спокойного отдыха: гостевые домики на берегу реки Барта  (3) 170
ФОТО: 10-километровая Тропа свободы в Лиепае  (3) 143
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Natura 2000 Активный отдых Курземе Лиепая
44761256
Liepāja
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе