ФОТО. Приятная прогулка и отдых у воды – природная тропа на острове Зиргу

Прогулочная тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере отлично подходит для недлинных прогулок для пешеходов и велосипедистов. А еще озеро считается популярным местом для рыбалки и отдыха у воды.

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Остров Зиргу самый большой из всех островов Лиепайского озера. Тропу здесь создали два года назад на месте бывшей свалки. Теперь на ее месте расположились деревянная тропа для прогулок, деревянные мостки и две смотровые платформы. Тропа подходит для людей в инвалидных колясках и для родителей с колясками.

Помимо природной тропы на острове были установлены уличные тренажеры и площадки для пикников. Кроме того, в порядок привели территорию, площадью 1,75 гектара, высадив на ней множество саженцев растений.



Сама гравийная тропа имеет длину менее двух километров в одну сторону и продолжается вдоль узкой дамбы, на которой построена вышка для наблюдения за птицами, позволяющая полюбоваться на окрестности озера и понаблюдать за обитающими там птицами.

На природной тропе также установлен счетчик посетителей, чтобы можно было подсчитать, сколько людей ежедневно посещает пешеходную тропу.

На сайте Управления охраны природы упоминается, что Лиепайское озеро является одним из самых больших и важных мезотрофных озер с видами растений, характерными для солоноватых вод. Само озеро и окружающие его луга входят в состав природного заповедника и являются особо охраняемой территорией Natura 2000 европейского значения, поскольку является важным местом гнездования и пролетов водоплавающих птиц – здесь гнездятся около 100 видов птиц, а наблюдалось около 40 редких и охраняемых видов растений.