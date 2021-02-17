ФОТО. Прогулка по болотной тропе Дуникас: 5 километров одиночества
Foto: Privātais arhīvs

Тропа через болото Дуникас совершенно определенно не подходит для больших толп людей, но это и к лучшему – где еще на природе можно насладиться одиночеством, как не на довольно узкой тропе, расположенной отнюдь не рядом с Ригой.

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Впрочем, ее местоположение никак не повлияло на решение Катрины Аболини отправиться туда в одно солнечное субботнее утро. Пятикилометровая деревянная тропа пролегает через болото Тирспурвс в Дуникской волости. Это не кольцевая тропа, поэтому придется идти и туда, и обратно – именно из-за этого Катрина и решила не проходить маршрут целиком, а ограничиться тремя километрами в одну сторону и тремя – обратно. В итоге на шесть километров пути Катрина и ее спутник потратили около часа.

В обоих концах тропы есть парковки для автомобилей, скамейки для отдыха и информационные стенды. Сюда можно добраться и на междугородних автобусах, которые курсируют в Дунику. К болоту легко добраться с помощью навигатора, а вдоль дороги стоят указатели направления. Пройдя тропу с юга, вы окажетесь в уникальной грабовой роще Лукне, которой уже 150 лет.

Сразу надо сказать, что сами мостки очень узкие, поэтому для прогулок с колясками или маломобильных людей (особенно зимой) она не подойдет. Из-за того, что в снежную погоду тропа не очищается, нижние доски даже плохо видно - ориентиром служит дорога, по которой ходят другие любители прогулок.

ФОТО. Прогулка по болотной тропе Дуникас: 5 километров одиночества
Foto: Privātais arhīvs

"Как я уже сказала, мы решили пройти около трех километров в одном направлении, наблюдая за болотистой местностью и наслаждаясь погодой, - рассказывает Катрина. – Но примерно через полтора километра тропа "закончилась". Стало видно, что те, кто гулял здесь до нас, на этом месте разворачивались и возвращались обратно, но мы решили пойти дальше. Конечно, ноги в конце были слегка мокрыми, но удовлетворение мы получили большое".

"Совпадение или нет, но в этот час мы были единственными людьми на всем болоте", - добавляет Катрина.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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