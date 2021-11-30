ФОТО. Прогулка по чудесной природной тропе Визлас к валуну Жаклю
Foto: DELFI

На севере Латвии, между городами Смилтене и Апе, расположилась охраняемая природная территория Зиемельгауя ("Северная Гауя"). В ней нашлось место для небольшой природной тропа Визлас, которая, идет вдоль небольшой одноименной речки. Длина тропы всего 1,2 километра, но, несмотря на столь небольшое расстояние, прогулка покажется вам незабываемой.

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Начинается тропа у старого моста через Визлу, который был построен около 1860 года и, как утверждает портал dodies.lv, является самым старым арочным мостом в Латвии.

Визла является притоком левого берега Гауи и, пройдя по тропе, вы можете дойти до места ее впадения в Гаую. Сначала маршрут идет по широким деревянным мосткам, после чего вам придется пойти по тропинке. Тропа не круговая, так что возвращаться к месту старта придется тем же путем. Но это и к лучшему – вы сможете повнимательнее разглядеть всю ту красоту, которая откроется вам по пути. Вас ждут обнажения доломитов, чем-то напоминающие искусственно созданную стену, а также валун Жаклю (Визлас).

Жаклю – крупнейший валун в северо-восточной части Видземе, его обхват – 15 метров, высота – 3,4 метра, а ширина – 3,7 метра. Рядом с валуном находится и его обломок.

На поход по тропе у вас уйдет от часа до двух в зависимости от скорости передвижения – тропа отнюдь не ровная и время от времени придется подниматься и спускаться по лестницам. В начале маршрута есть два места для пикника, где можно отдохнуть или перекусить. Также не стоит брать с собой на тропу никаких самокатов или велосипедов, если вы не хотите все время таскать их в руках.

GPS-координаты тропы: 57.431403, 26.347470

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