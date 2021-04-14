ФОТО. Прогулка по природной тропе вдоль реки Амата (+ утес Звартес)

Долину реки Гауя и одноименный парк все любят и знают как чрезвычайно живописное место с красивыми скалами, утесами и пещерами. Но попроси назвать ключевые природные достопримечательности и… редко кто назовет более двух-трех. Восполнить этот пробел поможет прогулка по природной тропе вдоль реки Амата, которую совершила в самом конце марта наша читательница Наталья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Геологическая тропа вдоль реки Амата проходит по завораживающей древней долине реки. Прогуливаясь по ней, можно увидеть песчаниковые и доломитовые отложения, которые сформировались здесь уже 300-400 млн лет назад. Здесь также можно увидеть практически все характерные для Латвии деревья и кусты, бобровые дамбы, муравейники и, разумеется, услышать пение птиц.

В любое время года тропа по-своему уникальна. Песчаниковые обнажения лучше всего видны поздней осенью, зимой и ранней весной, когда их не закрывают зеленая листва деревьев. Зимой здесь можно увидеть замерзшие водопады – они образуются в местах, где в реку впадают небольшие родники, пишет портал Enter Gauja.

А ранней весной, прогуливаясь вдоль берега Аматы, есть шанс понаблюдать за любителями экстремальных ощущений – лодочниками, сплавляющимися по реке.

Тропа состоит из трех этапов, каждый из которых отличается сложностью и сопутствующими пейзажами. Самый легкий этап – от моста Вецлаучу до утеса Звартес (3 км). Здесь берега реки украшают красноватые песчаниковые обнажения девонского периода, и на этом этапе можно лицезреть целую галерею утесов: Ванагу, Лустузис, Миглас и многие другие. Этот этап завершается на небольшом лугу, где находится благоустроенное место для отдыха, а неподалеку от него – утес Звартес.

Foto: Nataļja Jelovska

Самый длинный этап с тремя крутыми подъемами Вас ожидает на участке от моста Карлю до утеса Звартес (12 км), а самый сложный этап простирается от Мелтури до рыбного питомника "Kārļi" (3 км), который подойдет для опытных путешественников.

"Мы прошли от парковки до моста Вецлаучу и назад до утеса Звартес. Тропа открыта только по правому берегу. На другом берегу – заповедник, – рассказывает Наталья. – В начале и в конце тропы, у моста, находятся обустроенные места для отдыха и пикника. Прогулка от парковки вдоль реки до моста и обратно, с подъемом на утес – примерно семь с половиной километров".

Утес Звартес, до которого дошла Наталья, образовался в результате размывания рекой Амата находящихся на ее берегу песчаниковых пород. Он состоит из двух частей — в юго-восточной части утеса находится изогнутый полукругом обрыв высотой до 44 м, а в северо-западной части – омываемый рекой Амата выступ скалы высотой до 19 метров.

Утес знаменит своими мифами. Здесь в древние времена собирались ведьмы, чтобы вдоволь наплясаться и повеселиться до первых песен петухов. Говорят, древние люди могли предсказывать время шабаша по погоде: если ветер дует в лицо, значит, ведьмы уже мчатся к утесу на своих метлах.

Мы, конечно, не ведьмы, и мчаться на утес нам вовсе не обязательно, но вот посмотреть на него и на саму прогулку вдоль реки Амата можно на снимках Натальи. Больше фотографий об этом и других местах можно увидеть в ее Instagram.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.