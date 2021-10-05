ФОТО. Прогулки по городу: Цвета осени на девяти холмах Талси

Осень – то самое время года, когда гулять в парках и по городу становится даже приятнее, чем летом. Особенно красивы в это время небольшие латвийские городки, которые "расцветают" красным, желтым и зеленым цветами. Дарит осень свою красоту и одной из жемчужин Курземе – городу девяти холмов Талси.

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Талси всегда сравнивали с гордой курземской женщиной: сдержанной, загадочной и трудолюбивой. Название Талси было впервые упомянуто в 1231 году в соглашении посла Папы Римского Ална Балдуина со старейшинами куршских племен. В начале XIX века в Талси было уже 23 дома и четыре пивных. Права же города Талси получил лишь в 1917 году.

Исторический центр города расположен между озерами Талси и Вилкмуйжа и является памятником градостроительства XVI-XIX веков. По разнообразию рельефа и великолепию ландшафта Талси не имеет аналогов. В глубине дворов находятся двухэтажные хозяйственные постройки. Среди деревянных зданий также имеются двухэтажные и трехэтажные каменные здания, почти все из которых имеют двускатные крыши с наклонными концами. Такие крыши характерны для именно для Талси в отличие от всех других городов Курземе, рассказывается на портале Visit Talsi. Великолепная природа — холмы, озеро — дополняет ландшафт.

Девять холмов – горы Пилскалнс, Кенинкалнс, Лечу, Тигулю, Саулескалнс, Базницкалнс, Криеврагкалнс, Вилкмуйжас, Дзирнавкалнс – образуют особый вид застройки, а также создают пейзажи, характерные только для Талси.

На вершине горы Базницкалнс уже издалека виднеется белая и стройная Талсинская евангелическая лютеранская церковь. Шар на конце башни напоминает о распространении христианства по всему миру, а петух призывает сохранять бдительность и чистую совесть, пишет портал Kurzeme.lv.

Но сердцем города является Талсинское городище. Оно находится на высоте 32 метра над уровнем озера Талсу. Легенда гласит, что здесь когда-то жил король Висвалдис со своей дочерью Нароне, у которой на плече всегда сидела маленькая певчая птичка, которая охраняла девушку и весь замок. И пока птичка была жива, никакие злые силы не могли ничего сделать.

А неподалеку от Талси, на болотах, жила ведьма со своем сыном Юрцисом, который влюбился в Нароне и захотел ее себе заполучить. Юрцис рассказа матери о своем намерении, но она рассказала ему о птичке-страже. Но юноша продолжал настаивать и тогда знойной июльской ночью послала в замок свою сову – чтобы та разорвала птичку на части.

Злой замысел удался и Юрцис со своими людьми напали на замок и подожгли его. Но Нароне в замке не было. Тогда Юрцис поднялся на волшебном плаще в воздух и увидел, как девушка бежит прочь по лесной дороге. Он спустился вниз, схватил ее и они полетели прочь. Но Нароне, желая спастись, начала отрезать от плаща куски и бросать их на землю. Там, где он падали, образовывались озера. Когда Нароне отрезала от плаща слишком много, он уже не смог их удерживать и пара упала на королевский замок, который ушел под воду вместе со всеми его обитателями.

С тех пор замка никто не видел, но легенда гласит, что если успеть оббежать озеро в полночь, пока бьют часы, то затонувший замок вновь поднимется из пучин озера вместе с прекрасной принцессой и всеми его обитателями.

У берега озера даже установлен небольшой прозрачный информационный стенд, на котором рассказывается эта легенда и даже можно увидеть, как выглядел бы замок, если бы когда-нибудь поднялся из озера вновь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.