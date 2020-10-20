ФОТО. Прогулки вдоль берега моря: променад в Павилосте

Этой весной в Павилосте закончили строительство нового туристического объекта – городского променада. Работы над его благоустройством велись целый год и теперь прогуляться по ней могут как жители самого города, так и его гости.

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Проект реализовывался при поддержке сразу двух министерств – культуры и защиты среды и регионального развития – и в первую очередь был призван защитить здание Павилостского краеведческого музея (ул. Дзинтару, 1) от возможных затоплений.

Проект был успешно завершен за счет укрепления берега реки Сака, благоустройства прилегающей территории, обеспечения доступности музея для людей с особыми потребностями, создания освещения на набережной и т.д. Общая длина набережной около 200 метров.

Кроме того на променаде нашлось место и для скульптуры работы Мартиньша Линиса, которая представляет собой две, стоящие вертикально лодки. Их верхние части как будто "осыпаются", превращая лодки в песочные часы.

Оба мола в Павилосте были построены в 1878 году на средства барона Отто Фридриха фон Лилиенфельда. В советское время гулять по молам было запрещено. В 2010 году их реконструировали и теперь длина Северного мола составляет 287 метров, а Южного — 297 метров. Здание краеведческого музея было построено в 1879 году и служило домом для лоцманов. Это было первое каменное здание в Павилосте, и построено оно из кирпича и дикого камня.

Вот небольшая экскурсия по набережной:

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