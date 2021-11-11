ФОТО. Прогулочная тропа по парку Каздангского дворца с вышкой и пешеходным мостом через озеро

Планируя поездку по Латвии, нельзя забывать или недооценивать и небольшие городки и поселки. Одно из таких мест — Казданга, которую можно назвать жемчужиной Курземе. В ее сердце расположен Каздангский дворец, окруженный красивым парком с прогулочными тропами.

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Название местечка – Казданга – хорошо иллюстрирует расположенная у дворца деревянная скульптура. Как-то раз барон с баронессой отправились в поездку по своим владениям. На одном из лугов они заметили молодую девушку, пасшую коз. Звали ее Данга. Баронесса попросила остановиться и поговорить с девушкой. И на второй день она захотела поехать поговорить с Дангой. Так она ее полюбила, что взяла в замок служанкой. И каждый раз, когда ее видела, говорила мужу: "Смотри — козлиная Данга!" ("Lūk, kur kazu Danga!"). Так и родилось название Казданга. Хотя три "козы" деревянной скульптуры с тем же успехом могут быть и овечками.

Сам дворец в Казданге большой и даже величественный. Когда-то поместье принадлежало влиятельной немецкой семье баронов фон Мантейфелей. Изначально оно было построено в районе 1800 года в стиле классицизма, однако сгорело в огне революции 1905 года ("спасибо" местным крестьянам). Дворец был отстроен заново только в 1907 году и уже в стиле нео-классицизма, причем по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга, известного дворцом "Цецилиенхоф" для нужд кронпринца Вильгельма, сына кайзера Вильгельма II. В советское время в Каздангском дворце, как водится, был техникум. Сегодня там — музей и экспозиция леса Бою.

Foto: F64

Каздангский парк же — крупнейший в Латвии, он раскинулся на территории площадью около 200 га. Создавать парк начали еще в начале XIX века, в нем много прогулочных троп. Кроме того, в парке насчитывается более 200 видов деревьев и кустарников, в нем обитает 150 видов птиц.

Пару лет назад в парке проложили 190-метровую деревянную озерную тропу на понтонах, соединяющую оба берега Дзирнавэзерса (Валатский парк и Шеферовскую рощу), а также построили трехметровую смотровую платформу, с которой можно полюбоваться пейзажем и понаблюдать за птицами.

Любителям коротких прогулок также понравится вьющаяся по парку двухкилометровая тропа. Ориентироваться на ней просто — она размечена синими и желтыми указателями на деревьях. Тропа удобная и годится для всех. Прогулку по ней рекомендуется начать от мостика возле дворца, рядом с которым можно припарковать автомобиль.

Стоит заметить, что интересные тропы проложены не только по ближайшим окрестностям дворца, но и ведут дальше. На тропах парка обустроены места для отдыха, по ним можно перемещаться пешком и на велосипеде.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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