ФОТО. Произведения искусства под открытым небом: Иецавская тропа живописи
Foto: Publicitātes attēli

Это может показаться необычным, но написанные художниками картины встречаются не только в художественных музеях. Иногда импровизированные галереи устраивают прямо под открытым небом, чтобы работами мастером могли любоваться круглый год все желающие. Одна такая картинная галерея под открытым небом – о которой Тургид уже писал – находится в Балдоне, на природной тропе Риекстукална. А вторую можно найти в Иецаве, всего в 40 километрах от Риги.

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Тропу можно найти в Иецавском парке рядом с мостом, ведущем к иецавскому памятнику Свободы. Tourism.bauska.lv пишет, что что тропу создало иецавское объединение RaDam благодаря помощи самоуправления Иецавы и поддержке благотворителей.


Работы были созданы 14 профессиональными художниками и художниками-любителями, а также учащимися Иецавской музыкальной и художественной школы. Всего было создано 15 картин и, как утверждают сами создатели галереи, идея такой тропы возникла у них после посещения аналогичного места в Балдоне.

Иецавский парк является частью комплекса Иецавской усадьбы. В него также входят сохранившийся корпус библиотеки усадьбы, который был построен в 1908 году, амбар второй половины XVIII века с флюгером на крыше, конюшня конца XIX века и сторожки у въездных дорог (в Иецавском парке, на улицах Упес и Ригас). В Иецавском усадебном ландшафтном парке в 1936 году установлен памятник павшим в борьбе за свободу Латвии, с того времени напротив памятника раcполагается мостик через реку Иецава. В парке расположена эстрада под открытым небом.

Помимо художественной тропы в Иецаве можно посмотреть на божественный садик, о котором мы уж писали.

ФОТО. Мост в никуда — необычная бетонная конструкция рядом с Тукумсом  26
ФОТО. Сквозь заросли черники: Природная тропа болота Аклайс  24
ФОТО. Путешествуем по Латвии: Впечатляющее Одзиенское поместье  24
ФОТО. После Аглоны – сюда: Невероятно красивая римско-католическая церковь в Скайсткалне 
ФОТО. Единственная в Латвии: укрепленная усадьба Шлокенбека и овеянный легендами мельничный пруд 
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