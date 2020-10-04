ФОТО. Протянувшаяся вокруг озера Усмас природная тропа Элкрага

Сложенную из досок и протянувшуюся вокруг озера Усмас природную тропу Элкрага создали относительно недавно – в конце 2018 года. Ее длина – 300 метров и она подходит как для людей с ограниченными возможностями, так и для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Так почему бы не выбраться на выходных на прогулку по ней?

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С тропы открывается потрясающий вид на пятое по площади и второе по объему воды озеро в Латвии – Усмас. Откуда появилось название Усма? Однозначного объяснения не может дать никто. Есть два варианта: слово "Усма" могло произойти из финского языка и означает "земля тумана" или из ливского языка, где Uus maa означает "новая земля", пишет портал usmasezers.lv.

На озере находится остров — Морицсала, на котором уже более 200 лет не ведется хозяйственная деятельность. Там очень старый лес и много редких растений и насекомых, а также единственная в Латвии колония рыбных орлов. На острове обитает 222 вида бабочек, и некоторые из них не встречаются больше нигде в Балтии. Морицсальский заповедник (кстати, один из старейших заповедников в Европе – его создали в 1912 году) включен в сеть охраняемых природных территорий Европейского союза "Natura 2000".

Foto: Atis Maldonis

Что еще посмотреть в окрестностях озера Усмас, мы писали здесь – Маршрут выходного дня: что посмотреть в окрестностях озера Усмас.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.