ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле

Что может быть лучше отдыха на природе? Только отдых на природе в таком месте, в котором лично вы еще не были. А уж если это место и находится рядом – так и вообще красота!

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Полуостров Доле когда-то был самым большим островом Даугавы, а полуостровом, да еще и частично подтопленным, он стал после строительства Рижской ГЭС. Если раньше он был длиной 9 километров и шириной 3,5 километра, то теперь его "габариты" уменьшились до 5,2 на 2,5 км.

В древних источниках Доле назывался Королевским островом (insula regis). Название "Доле" (на немецком Dahlen) возможно появилось в связи с именем владельца замка Вецдоле в 13-м веке Долена (Dolen), пишет портал visit.salaspils.lv.

Полуостров известен как место детства экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. А теперь там организован природный парк "Остров Доле" площадью более 1 тыс. га, входящий в особо охраняемую европейскую территорию "Natura 2000", что говорит о наличии массы редких животных (в данном случае птиц) и растений.

Отдельного внимания заслуживает и музей Даугавы, который находится в замке, построенном в конце XIX века. Кроме того, возле замка расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород. Посетители острова могут увидеть 12-метровую типичную верхнедевонскую осадочную породу, слои которой сформировались 350 миллионов лет назад. Весной этого года здесь проложили красивую природную тропу.

На берегах реки непрерывно происходят природные процессы: небольшие обвалы доломитовых пластов и образование зарослей растущих здесь деревьев и кустарников. Изменения русла и берегов стали причиной зарастания берега Даугавы кустарниками, деревьями и водными растениями, что затрудняло доступ к большей части обнажений доломита.

В итоге в 2019 году было принято решение улучшить сложившуюся на острове ситуацию и очистить берега реки. Теперь на тропе вдоль реки можно понаблюдать за птицами и водными обитателями, за жизнью муравьев, а также увидеть дятлов, греющихся на солнышке на обнажениях.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.