ФОТО. Путешествие во времени: Червонка – сказочный замок из Латгалии

Мало какое поместье в Латвии сохранилось до наших дней без повреждений. И ещё меньше таких, которые выглядят так хорошо, как господский дом Вецсалиенского поместья. Некоторые говорят – Червонка. Возможно, что второе название имеет отношение к обозначению красного цвета в польском языке, так как красивый неоготический замок построен из красных кирпичей.

Строительство началось в начале 80-х годов 19 века и длилось 3 года. Кирпичи везли из местных печей, известь обжигали из доломита, добытого на берегах Даугавы. Рядом с замком расположен парк, в котором растут 14 видов экзотических деревье. На обочине дороги находится каретный дом, перед его дверями расположены два больших фонаря, а на окнах темно-синие занавески, пишет портал visitdaugavpils.lv.

Главное здание покрыто крутой двускатной крышей, а уникальный облик дому придает башня, мезонины и оконные арки разных форм. Декор большого зала и круглых окон второго этажа объединён. Это три внушительные стрельчатые арки, поддерживаемые колоннами, которые выделяют эту часть фасада среди других. Сохранился витраж окна кабинета барона и большой зал с роскошным потолком. Считается, что раньше в замке было 40 комнат.

Foto: visitdaugavpils.lv

Последний владелец замка, барон фон Хан, привез жену из Берлина. Старые бароны были недовольны выбором сына, так как новая невестка Йохана была из бедной семьи. Несмотря на то, что здание замка величественно и баронам Хан принадлежало большое количество недвижимости не только в Латвии, но и в Беларуси, они жили скромно. Спали на мешках с соломой (хотя солому меняли каждую неделю), а в подушках была овсяная солома. На ужин часто ели картошку с кислым молоком. Старый барон умер до Первой мировой войны.

В 20 веке хозяйство поместья было запущено. Ситуация сильно улучшилась, когда менеджером поместья, или как в то время говорили – управляющим, стал латыш Миллер. Он был умным, хорошо образованным, но суровым. В поместье тогда было трое рабочих: в Червонке – Золдек, в Саландзеи – Смаргун, в Кирлишках – Крауклис. Они были людьми старой закалки и пороли людей розгами за каждое опоздание на работу. Если крестьянский скот забредал на территорию поместья, управляющий Миллер требовал штраф в размере от 3 до 7 рублей за каждую корову. Крестьяне в отместку спалили хлев поместья и сарай с сеном. Лесничие тоже были в ярости и не разрешали крестьянам и слугам собирать ягоды, грибы и хворост на территории леса, которая принадлежала поместью. Зато Рождество и Пасху, слуги поместья могли отмечать целых три дня. Завершив жатву, крестьяне приносили для баронессы венок из злаков, а для барона – плетение из злаков. Это был единственный раз в году, когда все могли войти в парк. Для хорошего празднества из города привозили пиво, водку, селедку, торт и потчевали рабочих. Начало уборки навоза было особенно важным. Перед началом загрузки навоза, сам хозяин вместе с хозяйкой заходил в хлев. Жены их развлекали, а мужчины пили водку.

Foto: visitdaugavpils.lv

В 1914 году барон ушел на войну, чтобы воевать в Русской армии. После войны он вернулся в свое поместье. В результате земельной реформы 1920 года большие владения помещика были конфискованы, было оставлено лишь 50 га. Барон продал их Роману Никитину, а сам с женой, дочерью и сыном уехал в Германию.

До Второй мировой войны в красивом Вецсалиенском замке учились крестьянские дети, там находилась основная латышская школа. Во время войны, эту школу закончила ученая с хорошо известным в лингвистических кругах именем, доктор филологии Велта Сталтмане. После войны в школе было введено изучение русского языка, а через несколько лет школу закрыли. В течении десятилетий в здании находились правление колхоза, дом культуры и библиотека.

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