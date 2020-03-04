ФОТО. Путешествие во времени: Как снег и сугробы украшали Латвию в предыдущие годы
Foto: Uldis Photography

В этом году снегом нас зима не радовала совершенно. Кто бы мог подумать еще осенью прошлого года, что впереди нас ждут четыре (а то и пять, если считать и предстоящий март) месяца серой беспросветной осени. Но так было не всегда!

И для того, чтобы мы с вами об этом не забывали, Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... наслаждайтесь зимней сказкой и встречайте наступающую весну! Вдруг нам в мае снова включат лето?

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална 

ФОТО. Снежная прогулка к скалам Эрглю 

ФОТО. "Снежная радуга" и восход солнца зимним днем в Веселаве 

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ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом 

ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте 

ФОТО. Игры цвета и снежные леса: восход солнца в Приекуле 

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой 

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Зимний маршрут: Путешествуем по Курземскому побережью (ФОТО) 

ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес 

ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза 

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ФОТО: Водопад обрыва Пикенес в Сигулде замерз и превратился в ледяную скульптуру 

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз 

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО) 

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ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка "Кемери" 

ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета 

ФОТО. Фантастически красивые трехметровые ледовые торосы на берегу Рижского залива 

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