ФОТО. Путешествие во времени: Как снег и сугробы украшали Латвию в предыдущие годы

В этом году снегом нас зима не радовала совершенно. Кто бы мог подумать еще осенью прошлого года, что впереди нас ждут четыре (а то и пять, если считать и предстоящий март) месяца серой беспросветной осени. Но так было не всегда!

И для того, чтобы мы с вами об этом не забывали, Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... наслаждайтесь зимней сказкой и встречайте наступающую весну! Вдруг нам в мае снова включат лето?