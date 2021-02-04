ФОТО. Путешествие во времени: Как выглядела зима в Латвии в предыдущие годы

Прошло вот уже три недели с того момента, как в Латвию пришла зима. И мы имеем в виду не типичную прибалтийскую зиму с температурой около нуля и вечным "грязь замерзла, грязь засохла", а с настоящими крещенскими морозами, сугробами во дворах и снегом, которые падает несколько дней подряд не останавливаясь.

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Но если вам кажется, что подобная зима – редкость в наших краях, то вы слегка заблуждаетесь – снег и морозы приходили в Латвию каждый год: иногда чаще, иногда реже. Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... все это было. И сейчас повторяется вновь.

А пока давайте смотреть, как выглядела Латвия несколько последних лет, и ждать весну. Вдруг нам повезет и март окажется непривычно теплым?

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.