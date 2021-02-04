ФОТО. Путешествие во времени: Как выглядела зима в Латвии в предыдущие годы
Foto: Uldis Photography

Прошло вот уже три недели с того момента, как в Латвию пришла зима. И мы имеем в виду не типичную прибалтийскую зиму с температурой около нуля и вечным "грязь замерзла, грязь засохла", а с настоящими крещенскими морозами, сугробами во дворах и снегом, которые падает несколько дней подряд не останавливаясь.

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Но если вам кажется, что подобная зима – редкость в наших краях, то вы слегка заблуждаетесь – снег и морозы приходили в Латвию каждый год: иногда чаще, иногда реже. Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... все это было. И сейчас повторяется вновь.

А пока давайте смотреть, как выглядела Латвия несколько последних лет, и ждать весну. Вдруг нам повезет и март окажется непривычно теплым?

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку 

ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка "Кемери" 

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална 

ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом 

ФОТО. "Снежная радуга" и восход солнца зимним днем в Веселаве 

 (1)

ФОТО. Снежная прогулка к скалам Эрглю 

ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте 

ФОТО. Игры цвета и снежные леса: восход солнца в Приекуле 

ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза 

 (3)

ФОТО: Водопад обрыва Пикенес в Сигулде замерз и превратился в ледяную скульптуру 

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО) 

 (1)

ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета 

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой 

 431

ФОТО. Фантастически красивые трехметровые ледовые торосы на берегу Рижского залива 

 (2)

ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз 

ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес 

ФОТО: Крупнейший в Латвии чистый родник — источник Лиелбатас 
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Зима Латвия
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