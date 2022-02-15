ФОТО. Путешествие во времени: Как выглядела зима в Латвии в предыдущие годы

До конца зимы осталось ровно две недели. И несмотря на то, что в Латвии вот уже какое-то время стоит плюсовая температура, снег на улицах таять пока не собирается, а зима все еще готова вернуться в любой момент. Но так было не всегда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Снег и морозы, оттепель и дожди приходили в Латвию каждый год: иногда чаще, иногда реже. Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... все это было.

Так что давайте смотреть как выглядела Латвия зимой в последние несколько лет и надеяться, что весна все-таки придет к нам пораньше.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!