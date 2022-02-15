ФОТО. Путешествие во времени: Как выглядела зима в Латвии в предыдущие годы
Foto: Maija Druva

До конца зимы осталось ровно две недели. И несмотря на то, что в Латвии вот уже какое-то время стоит плюсовая температура, снег на улицах таять пока не собирается, а зима все еще готова вернуться в любой момент. Но так было не всегда.

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Снег и морозы, оттепель и дожди приходили в Латвию каждый год: иногда чаще, иногда реже. Тургид решил поискать на полках архивные фотографии того, как зима в Латвии выглядела в последние пару-тройку лет. Замерзшие водопады, "ледяные блинчики", засыпанные снегом замки бывшие и нынешние, ледяные торосы на берегу Балтийского моря... все это было.

Так что давайте смотреть как выглядела Латвия зимой в последние несколько лет и надеяться, что весна все-таки придет к нам пораньше.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!

ФОТО. Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту 

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ФОТО. Зимние узоры побережья Звейниекциемса 

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ФОТО. Прогулка по болотной тропе Дуникас: 5 километров одиночества 

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Захватывающие ФОТО: Зимнее море и ледяные "скульптуры" в Северных фортах Лиепаи 

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ФОТО. Как зимой выглядит крупнейший в Латвии чистый родник 

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Водопад и источники мельницы Давида неподалеку от Цесиса 

ФОТО. Красиво и зимой: замерзающие водопады Ивандес 

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ФОТО. Зима на Белой дюне в Саулкрасты 

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ФОТО. Как выглядит замерзший водопад в Старом парке в Смилтене 

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ФОТО. Снег и тишина: Сигулда оделась в зимний наряд 

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Ziema Balvos 

ФОТО. Завалило: Латвию накрыл снег 

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ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална 

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ФОТО. Игры цвета и снежные леса: восход солнца в Приекуле 

ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте 

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Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой 

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ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом 

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ФОТО. Зимняя прогулка по красивейшей тропе вокруг озера Пурэзерс 

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ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета 
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