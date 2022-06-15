ФОТО. Путешествуем по Латвии: Впечатляющее Одзиенское поместье

В полутора часах езды от Риги, между Плявиняс и Эргли, расположен Одзиенский дворец – один из самых значительных средневековых замков или памятников стиля неоготики в странах Балтии. В свое время в комплекс поместья входило более 30 зданий, что по тем временам было весьма впечатляющим числом. Полностью оно, конечно, не сохранилось, но и тех строений, что не пощадило время, вполне достаточно для того, чтобы представить себе былое великолепие усадебного комплекса.

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Одзиенский край был населен еще в средний железный век, о чем свидетельствуют археологические находки, связанные с древней латгальской культурой. А Одзиенское поместье впервые упомянуто в исторических документах в 1455 году, сказано на сайте поместья.

В тот год Бертрам Тизенхаузен продал унаследованные от отца Энгельбрехта Одзиенское поместье и волость своему брату Иоганну, который упомянут в документах в качестве владельца Одзиены также в 1457 и 1460 годах.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В собственности влиятельного Видземского дворянского рода – Тизенхаузенов – Одзиена находилась до 1625 года, когда король Швеции Густав II Адольф предоставил это и другие соседские поместья, в том числе Виеталву, полковнику Иоганну Рейнхолду Штрейфу фон Лауенштейну. После этого поместье часто меняло владельцев — на протяжении всего 17-го века, пока Видземе находилось в составе Швеции, а также после Великой Северной войны, когда Видземе было включено в состав России.

В 1744 году российская императрица Елизавета Петровна подарила Одзиенское поместье в родовую собственность своему фельдмаршалу Петру Шувалову, который, в свою очередь, через год продает Одзиену ее прежнему арендатору, владельцу Гростоны майору Энгельбрехту Вильгельму фон Бриммеру. Одзиенское поместье остается в собственности рода Бриммеров до осуществленной в Латвийской Республике аграрной реформы в 20-х годах ХХ века.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

После аграрной реформы в 1920-х годах Одзиенский дворец потерял хозяина и постепенно погиб. В советское время здание частично функционировало для нужд общественной жизни одзиенцев с домом культуры и библиотекой. Сейчас поместье потихоньку возрождается – восстановлен трактир поместья, бывший маслозавод, в котором теперь расположена пивоварня, садовый домик и т.д. Главное здание же замка восстановлено лишь частично – в правом крыле реконструированы несколько помещений, левое же крыло, по-прежнему, стоит в руинах.