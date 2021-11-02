ФОТО. Разноцветная красота. Прогулка по великолепной осенней Риге

Осень – это, несомненно, самое яркое время года, когда всех радуют разноцветные листья на деревьях и кустах. Полюбоваться на это великолепие многие едут в Сигулду, Лигатне или Бирини. Но ведь ровно такую же красоту можно найти и в Риге – и даже ездить никуда не надо.

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Возьмем, к примеру, Бастионную горку. Рижские оборонительные валы вместе с песчаными насыпями были построены в XV веке, чтобы защитить город от современного огнестрельного оружия. Со временем система укреплений приобрела форму звезды, более широкие рвы и просторную полосу перед стенами на месте нынешней Эспланады, чтобы защитники города могли заранее заметить захватчиков. Однако основательная оборонительная система очень мешала развитию города – и движению транспорта, и логической застройке.

В XIX веке оружие было уже далеко не таким, как в Средние века, и в 1857 году царь Александр II утвердил проект по сносу оборонительных валов и последующей реконструкции, который осуществили в течение шести лет. Интересно, что все это происходило с большой помпой – была даже изготовлена специальная лопата с черенком из орехового дерева, которую затем использовали на торжественной церемонии, приуроченной к началу ликвидации оборонительных укреплений, которая состоялась 15 ноября 1857 года.

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Работы продолжались достаточно долго, потому что все приходилось делать вручную при помощи лишь лопат и тачек. Выкопанную землю пустили на укрепление берегов Даугавы, частично также засыпали и защитный ров, который затем стал городским каналом, а из оставшейся земли, песка и камней на месте бывшего Песочного бастиона создали Бастионую горку. На обоих берегах канала вплоть до мостов Марии и Николая (ул. Кр.Валдемара) сровняли песок, высадили деревья и проложили дорожки.

В 1860 году в Ригу ожидался визит императора Александра II, поэтому горку и прилегающие окрестности требовалось срочно привести в порядок. Рижане пригласили немецкого специалиста А. Вендта, который, однако, не оправдал возложенных на него ожиданий, поскольку работал за своим письменным столом в Любеке, что не соответствовало реалиям. Нужно было найти кого-то другого, кто мог бы превратить Ригу в один из современнейших для своего времени городов.

Foto: Natalja Vasiļjeva

И тогда за обустройство освободившегося пояса вдоль городского канала взялся ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, который работал в Риге 35 лет и создал рижские парки в том виде, какими мы их знаем по сей день.

Под руководством Куфальдта проходило озеленение набережной канала, а также обустройство Бастионной горки со всеми ее знаменитыми каменными кладками, ручейками, каскадами и альпинариями на склоне. Из-за спиралевидных дорожек Бастионную горку некоторое время даже называли "Улитковой горой". Она стала одним из излюбленных мест для прогулок горожан, которые охотно проводили время в павильоне "Венского кафе" или на терассе, расположенной на "вершине" горы, откуда открывался красивый вид на Вецриге и Пороховую башню, которые еще не были заслолнены недавно высаженными деревьями, а также на городской канал. Прогулки здесь для укрепления здоровья рижан советовал некий доктор Рулле, и эта инициатива нашла большой отклик среди горожан.

Горожане гуляют здесь и по сей день и прекрасными фотографиями Бастионной горки, а также других мест в Риге мы обязаны Наталье Васильевой. Больше фотографий этого и других мест можно посмотреть в Instagram Натальи.

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