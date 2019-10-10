ФОТО. Разноцветная Латвия: великолепные виды осеннего Цесиса и Сигулды

Золотую осень в Латвии справедливо можно назвать "пятым временем года" - настолько она красива и отличается от привычной нам грязно-коричневой слякоти. Фотограф Каспар Далецкис отправился в Цесис и Сигулду для того, чтобы запечатлеть их красоту и поделиться ею с Tūrisma Gids.

По словам Каспара, сначала он внимательно смотрит на прогноз погоды для того, чтобы выбрать наиболее подходящий для поездки день: на улице должно быть солнечно и тогда снимки будут наиболее впечатляющими. Кроме того, суббота и воскресенье – не самые хорошие дни для фотосъемок, поскольку в эти дни в Сигулду и Цесис приезжает огромное количество людей. Поэтому он выходит "на охоту" за снимками утром в будний день.

На фотографиях вы можете увидеть Турайдский замок, мосты и колесо обозрения, а также Цесис с высоты птичьего полета.

