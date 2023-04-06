ФОТО: Редкий зимний вид на незамерзающее озеро Лачкрога

В Кулдигском крае, примерно в километре от Ренды, на месте бывшего известкового карьера, есть небольшое бирюзовое озеро Лачкрога с очень чистой водой, берущей начало из подземных источников.

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Озеро получило свое название от близлежащих домов – Lāčkrogs, и, как пишет портал Visit Kuldiga, его, пожалуй, можно посчитать одним из самых чистых (если не самым чистым) в странах Балтии, и вода в нем пригодна для питья.

Озеро находится в 200 метрах от дороги и до него можно дойти пешком. И даже, если очень хочется, обойти его по периметру – займет это совсем немного времени (15-20 минут). С разных ракурсов цвет воды в нем немного отличается. Лучше всего отправляться к озеру в ясный, солнечный день, когда вода в нем выглядит интересней всего.

Озеро находится недалеко от Ренды, где есть и другие интересные природные объекты, например, водопады Ивандес. А о том, что еще можно посмотреть в долине Абавы, мы рассказывали здесь.

Этими фотографиями мы обязаны Эгону Лацису. Фотограф запечатлел прекрасный момент, когда прозрачную воду обрамляют тонкие заснеженные деревья. По его словам, нечасто можно увидеть такое незамерзающее озеро в снегу.