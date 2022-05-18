ФОТО. Река, море и три озера: 17-километровый круговой маршрут около Царникавы

Прогулки на природе могут быть совершенно разными. Кто-то любит бродить по парку, кто-то предпочитает мостки на болотах или тропы в лесу, ну а кто-то каждые выходные выбирается пройтись вдоль моря. Одним из маршрутов, которые совмещают в себе прогулку по лесу и вдоль моря, является поход по Гауе (населенный пункт недалеко от Царникавы) и ее окрестностям. О нем Тургиду рассказал опытный путешественник Эдгарс Плешс.

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Для начала стоит сказать, что отправная точка маршрута – а расположена она, как мы уже упомянули выше, в Гауе – находится всего в 30 минутах езды на машине от Риги (или 40 минутах – на поезде). Сам маршрут проще всего начать от железнодорожной станции Гауи. Хотя, если вам удобнее как-то иначе, то начать движение можно из любой точки маршрута, так как он кольцевой, и вы все равно вернетесь туда, откуда начали.

Маршрут вполне классический – не слишком сложный и проходит по сосновому лесу. Вы пройдете через поселок, вдоль Гауи к месту ее впадения в Балтийское море, потом прогуляетесь по пляжу и, свернув в лес, насладитесь видами трех небольших междюнных озер – Гарэзерсов.

Маршрут: Гауя-Устье Гауи-пляж Гауя-Гарезерсы-Уммис-Гауя

Гауя

Гауя – самая длинная река в Латвии, ее протяженность составляет 452 километра. В Гаую впадает множество родников и небольших ручьев, поэтому после сильных дождей в верховьях реки уровень воды быстро поднимается и в низовьях. Гауя — одна из немногих крупных рек Латвии, сохранившая свой естественный вид, а устье Гауи — прекрасное место, где можно наблюдать взаимодействие реки и моря.

Foto: Privātais arhīvs

Три озера Гарэзерс

Эти озера уникальны с точки зрения геологического происхождения, это самые выразительные озера в Латвии, а также единственные озера такого происхождения на Видземском взморье. Триозерная территория тянется в длину на 3,5 км и включает в себя серию из трех узких озер (180-220 метров): Северного Гарэзерса, Среднего Гарэзерса и Южного Гарэзерса.

Самое длинное и глубокое озеро из них — это Средний Гарэзерс, которое протянулась на 1,45 километра и имеет среднюю глубину два метра (максимальная глубина четыре метра).

Foto: Privātais arhīvs

Все три озера Гарэзерс образовались естественным образом и относятся к там называемым "коричневым озерам". Обычно коричневые озера окружены лесами или болотами. Густые леса обеспечивают достаточное количество органического материала, который, растворяясь в озерной воде, как чайный пакетик, окрашивает воду в коричневый цвет. Водорослям в таких озерах приходится приспосабливаться к ограниченной освещенности.

Что же касается берегов, то для коричневых озер характерны сухие песчаные или торфяные берега. В случае с Гарэзерсами, больше выделяется западная часть озер, где крутые дюны, а вот с восточной стороны они в основном пологие.

Уммис

Foto: Privātais arhīvs

Уммис (Уммас или Уму) – непроточное озеро с чистой водой на территории Приморского природного парка Царникавской волости Адажского края. Это озеро является одним из немногих озер с чистой водой в Латвии, поэтому купание в нем запрещено, чтобы сохранить уникальную среду озера. Поскольку это бессточное озеро, ему угрожает эвтрофикация, и его уникальная природная ценность может быть безвозвратно утрачена. Также запрещено устанавливать палатки и разводить костры у озера и его окрестностей.

Отправная точка: Гауя (примерно 30 км от центра Риги)

Как добраться: на машине или общественном транспорте

Длина: 17 километров (круговой)

Покрытие: лесные тропы, песок, грунтовые дороги, асфальт

Сложность: легко

Примечания:

Этот маршрут относительно легкий, без серьезных изменений рельефа, поэтому его можно смело рекомендовать всем и в любое время года. Маршрут был запущен 23 апреля 2022 года.

С другими приключениями Эдгарса Плешса вы можете познакомиться в его блоге Travelfree.lv.