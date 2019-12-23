ФОТО: Резекне в праздничном наряде

Праздничная новогодняя елка, сверкающие шары и даже снеговик – это то, что увидят в этом году те, кто решит встречать Рождество и Новый год в Резекне. Или просто окажется там проездом.

Говоря о рождественской елке, стоит сказать, что Резекне отличается от большинства латвийских городов тем, что использует искусственную ель. Она была куплена еще в 2012 году, ее высота составляет 18 метров, а вес — 2,7 тонны. Ее рама выполнена из нержавеющей стали, поэтому она может служить городу много лет.

Дерево традиционно установили в Фестивальном парке, где также обустроен Рождественский городок с тематическим рынком. Огни на елке зажгли 8 декабря.

Город докупает новогодние украшения по мере необходимости, в этом году в Резекне появились новые светодиодные шары и снеговик, которые особенно красиво смотрятся в темное время суток.

Что еще посмотреть в Резекне, если вы оказались там в предновогоднее время, можно прочитать ЗДЕСЬ.

А вот как выглядит сам город в своем нарядном убранстве: