ФОТО. Родники Межмуйжас и небольшое прозрачное озеро под Сигулдой

Сигулда – одно из редких мест в Латвии, где любой может найти себе занятие по душе: вокруг города проложено почти 30 разнообразных маршрутов. Друг от друга они отличаются по длине и покрытию: вы можете прогуляться по асфальтированным дорогам, лесным и природным тропам. Родники Межмуйжас – одно из таких небольших, но симпатичных мест для прогулки на выходных.

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Они находятся в Аллажской волости и иногда их называют родниками Междзирнаву, Калькюгравас или Калькюдзирнаву. Они сливаются в небольшое озерцо лазурного цвета с холодной и необычайно прозрачной водой. Хоть вода прозрачна и маняща, на вкус она вряд ли кому-то понравится — она содержит гипс и поэтому горьковата. Впрочем, вкус воды купаться в ней не мешает, поэтому время от времени тут можно увидеть и желающих искупаться в озерце — даже в такую погоду, какая сейчас стоит в Латвии. Моржи не спят!

Родники текут со склона Калькюгравас и их количество зависит от погоды — шли ли недавно дожди или же стояла сухая погода. Если попасть сюда сразу после дождя, то можно увидеть аж 14 родников, а в сухую погоду их число колеблется от трех до пяти.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 1977 году это место получило статус заповедника. Когда-то здесь находилась Калькюгравская мельница, где работал дядя художника Теодора Залькалнса, и где отдыхал сам художник.

Это место богато умеренно влажными полями, бореальными лесами и охраняемыми биотопами — минеральными родниками и родниковыми болотами.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Помимо родников здесь есть небольшая лесная тропа с расположенными вдоль нее табличками, рассказывающими о растущих тут же цветах и кустарниках. В целом она выглядит не особенно грязной, но в белых кроссовках мы бы по ней ходить не рекомендовали.

На выезде со стоянки можно увидеть небольшой домик с надписью "Касса", в котором, впрочем, мы никого не увидели. Но пожертвования на поддержание родников в порядке можно кинуть в небольшой зеленый, прибитый к дому ящичек.