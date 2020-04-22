ФОТО: Родники Межмуйжас под Сигулдой

Одно из наиболее симпатичных мест в Сигулде, которое, безусловно, располагает к прогулке - Межмуйжские родники. К сожалению, коронавирус серьезно ограничил всем нам поездки на природу. Но мы всегда можем полюбоваться на любимые или, наоборот, давно забытые места на фотографиях.

Они находятся в Аллажской волости и иногда их называют родниками Междзирнаву, Калькюгравас или Калькюдзирнаву. Они сливаются в небольшое озерцо лазурного цвета с холодной и необычайно прозрачной водой. Хоть вода прозрачна и маняща, на вкус она вряд ли кому понравится — она содержит гипс и поэтому горьковата.

Родники текут со склона Калькюгравас и их количество зависит от погоды — шли ли недавно дожди или же стояла сухая погода. Если попасть сюда сразу после дождя, то можно увидеть аж 14 родников, а в сухую погоду их число колеблется от трех до пяти.

Foto: Edijs Tukris

В 1977 году это место получило статус заповедника. Когда-то здесь находилась Калькюгравская мельница, где работал дядя художника Теодора Залькалнса, и где отдыхал сам художник.

Это место богато умеренно влажными полями, бореальными лесами и охраняемыми биотопами — минеральными родниками и родниковыми болотами.

Фотографии Эдийса Тукриса.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.