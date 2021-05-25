ФОТО. Роскошь пятизвездочной гостиницы – новое место для отдыха в Эргли

Чем теплее становится на улице, тем больше хочется отправиться в отпуск, на природу, и чтобы людей, по возможности, было поменьше. Один из появившихся недавно вариантов подобного отдыха – глемпинг в Эргли.

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Автор идеи, Ренарс Индриксонс, рассказал "Тургиду", что идея о создании нового места для отдыха в Эргли появилась в результате частых поездок в разные страны. Стандарты кемпингов и глемпингов сильно менялись от места к месту, поэтому возникла идея создать такое место, где все было бы продумано до мелочей. Но что такое глемпинг? Глемпинг — это гламурный кемпинг (понятие происходит от английских слов "glamorous" и "camping"). То есть подразумевается ночлег на природе, но, в отличие от кемпинга с простыми палатками, более комфортный: с удобной кроватью и горячим душем.

Авторы идеи этого глемпинга Лиене и Ренарс Индриксонсы создали настоящую гостиничную сеть с деревянными каркасными утепленными домами, которые обустроены и оборудованы как апартаменты серьезного пятизвездочного отеля.

Foto: Ragnar Glamp arhīvs, Ģirts Valdmanis

Предполагалось, что проект будет осуществлен в Исландии в 2019 году, но из-за эпидемии коронавируса его реализация была перенесена в Латвию. Гостиница Glamp Camp Ērgļi открылась 1 мая, и планируется, что во второй половине этого лета свои двери на территории гостевого дома Divas upes в Кокнесе распахнет Glamp Camp Koknese.

Глемпинги готовы принимать посетителей круглый год, поскольку они оборудованы для этого всем необходимым – печкой, камином, полами с подогревом в ванной комнате и тепловым насосом, который летом также служит для охлаждения помещений. Кроме того, в отличие от всех других межсезонных отелей, цены на проживание в гостиничных домах сети Ragnar glamp будут одинаковыми как в активный туристический сезон, так и в более спокойные месяцы года.

За текущими новостями проекта можно следить здесь и здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.