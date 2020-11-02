ФОТО. Роскошная Свентская усадьба в Даугавпилсском крае

Поместье Свентес или Яунсвентская усадьба находится в Даугавпилсском крае и является отличным местом для небольшой поездки на день. Здесь вы найдете и роскошный господский дом, и удобные тропы для прогулок, и даже музей военной техники.

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Господский дом был построен в 1912 году графом Михаилом Плятером-Зибергом, потомком двух известных и богатых родов Латгалии, для своей семьи. Позже в 1921 году в господском доме была открыта латышская основная школа, где преподавало 10 учителей и училось около 300 школьников. В 1944 году в помещениях усадьбы был оборудован военный госпиталь, но по завершению войны там снова открылась школа, однако обучение уже происходило на русском, рассказывает портал sventehotel.lv.

Дети учились здесь вплоть до 1975 года, когда была построена новая школа. В итоге детей перевели в новые помещения, а усадьба оказалась заброшенной и постепенно приходила в запустение. Вновь внимание на поместье Свентес обратили лишь в 2003 году, когда было принято решение восстановить здание и открыть здесь гостиницу. В ходе реконструкционных работ был сохранен первоначальный фасад здания, даже цветовую гамму выдержали в первоначальном цвете. Многие детали интерьера, например, парадные лестницы восстановили в первозданном виде.

Foto: DELFI

А всего в нескольких метрах от главного здания, в отреставрированной хозяйственной постройке поместья расположился Музей военной техники времен Второй мировой войны и более позднего времени, принадлежащей частному коллекционеру.

В экспозиции музея военной техники представлены танки времен второй мировой войны (тяжелый танк ИС-2, - "Иосиф Сталин", средний танк Т-34), броневики (Бронированные Разведывательно-Дозорные Машины БРДМ-2 и БРДМ-1), военные транспортные средства ("Виллис" - Jeep Willys, ГАЗ-67) и т.д. Эта военная техника советской армии была отреставрирована и некоторые экспонаты даже можно завести.

Кроме того, в Яунсвентском усадебном парке создана сеть троп, установлены скамейки, места для отдыха и пикника, беседки, смотровые площадки, туалет и т.д. Также доступна стоянка для машин.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.