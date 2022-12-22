ФОТО. Роскошный Бириньский дворец в зимнем покрывале
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Глядя на то, что творится за окном второй день подряд, кажется совсем нереальным, что еще несколько дней назад в любой точке Латвии можно было наблюдать настоящую зимнюю сказку. Например, именно так выглядел дворец и парк в Бирини всего неделю назад.

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Неоготический замок Бирини находится примерно в 50 километрах от Риги и является одним из самых роскошных замков в Латвии, окруженным старинными легендами и романтической атмосферой. Замок и другие здания имения окружают живописные парки с озерами, в которых находится бессчетное множество уникальных памятников, созданных природой и человеком.

ФОТО. Роскошный Бириньский дворец в зимнем покрывале
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кроме того, в парке замка расположена и водонапорная башня, которая является единственной в Балтии водонапорной башней поместья с восстановленным, действующим до сих пор ветряным ротором.

Об истории поместья Бирини можно прочитать ЗДЕСЬ, а пока полюбуйтесь на фотографии того, как выглядит Бириньский дворец в зимнем антураже.

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