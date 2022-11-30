ФОТО. Рождественская елка в Лиелварде в этом году повторяет узоры Лиелвардского пояса

Нетрадиционно, необычно, но очень красиво – в этом году, 27 ноября, в парке Рембатес в Лиелварде засияла рождественская елка.

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По словам представительницы самоуправления Огрского края Байбы Трумекалне, идея установить в Лиелварде елку с символикой пояса Лиелварде принадлежит главе самоуправления Огрского края Эгилсу Хелманису. Реализатором же идеи выступила компания First Service, которая работает в сотрудничестве с December Design.

Как и в предыдущие годы, в этом году Огрский край выделяется особенно красивыми украшениями. Согласно информации на веб-сайте самоуправления Огрского края, возле церквей региона вновь появились 24 светящихся ангела, две световые конструкции – "Ель" в Огре и "Карета" с двумя лошадьми на проспекте Малкалнес, 20, а также 20 больших и 17 украшений поменьше на липовой аллее на улице Бривибас. А также множество других украшений.

Кроме того, в нынешнем году в крае появились и три новых объекта окружающей среды с уникальным дизайном: "Лиелвардский пояс и ель" в Лиелварде, "Солнце" в Кегуме и "Световая книга" в Икшкиле.

Для осмотра украшений туристический информационный центр Огрского края создал карту с отмеченными на ней рождественскими украшениями и рекомендованным четырехкилометровым маршрутом для их осмотра. Карту рождественских украшений в Огрском крае можно скачать ЗДЕСЬ, а карту Рождественского маршрута в Огре – ЗДЕСЬ.

Световые объекты включаются вместе с уличными фонарями около 16:00. В целях экономии в этом году муниципалитет планирует сократить время освещения декораций (до 01:00). Об этом нужно помнить, если вы планируете увидеть город очень поздно ночью.