ФОТО. Рождественская сказка и праздничные тропы для прогулок в Мадоне

Декабрь – это то время, когда многие города "одеваются" в наряды из елок, светящихся гирлянд и праздничных украшений. И все это делается для того, чтобы их жители почувствовали приближение Рождества и Нового года. Безусловно, нынешний, 2020 год значительно отличается от других, но это не помешало Мадоне создать праздничную и приятную атмосферу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Городские власти Мадоны постарались не просто украсить центральную ель города, но и создать из светящихся гирлянд несколько скульптур, которые сделали бы темные зимние вечера светлее.

Кроме того, город придумал для своих жителей несколько развлечений. Так, например, в городе "проложили" две тропы для прогулок: Тропу гномов и Рождественский путь света. На Тропе гномов спрятались 13 гномиков с письмами, в которых описаны разнообразные задания. Те, кто найдут всех гномиков и выполнят их задания, смогут принять участие в розыгрыше праздничных подарков. Тропа будет доступна весь декабрь.

Foto: Agris Veckalniņš

Рождественский же путь света представляет собой 12 световых объектов, расположенных в разных частях города и образующих между собой отличный пешеходный маршрут. Здесь можно встретить семью снеговиков, световые арки, снежные цветы, ангелов и т.д. Особенно выделяется на этом пути светящаяся ель, установленная прямо на воде. Эту идею Мадона "подсмотрела" у своего города-побратима из Литвы – мы писали об этой елке в Аникщяй в прошлом году. Рождественский путь света будет доступен с 18 декабря до 6 января.

Foto: Agris Veckalniņš

Мэрия Мадоны также проводит праздничный конкурс "Самые красивые рождественские украшения". Жители города, компании или учреждения могут принять в нем участие, украсив свои фасады, окна, крыши и дворы домов разнообразными праздничными декорациями и подать заявку на участие в конкурсе до 28 декабря. Общий призовой фонд конкурса в этом году – 3000 евро.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.