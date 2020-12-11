ФОТО. Рождественское настроение, две ели и "звездное" небо в декабрьской Кулдиге

Кулдига всегда отличалась невероятно сказочным оформлением города на зимние праздники. Этому способствует не только самое ощущение города – узкие улочки и старинные домики, но и тот факт, что к украшению Кулдиги городские власти каждый год подходят с особенной тщательностью.

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Нынешний год исключением не стал. Традиционно в Кулдиге устанавливают две елки – на Ратушной и Городской площадях. Высота ели на Ратушной площади составила в этот раз 16 метров, а вот на Городской площади второй год подряд украшают красивую голубую ель, которую в свое время посадил главный архитектор Кулдигского района Карлис Вайновскис.

Foto: Ieva Benefelde

Новогодняя елка на Ратушной площади оформлена в светлых тонах с использованием прошлогодних игрушек и светящихся гирлянд, которые дополнили новыми украшениями-сосульками. В свою очередь, елка на Городской площади оформлена в красных тонах – красные шары, красные и белые гирлянды.

Кроме обеих елей в Кулдиге также постарались украсить большинство прилегающих улиц, в том числе и улиц Лиепаяс, которая, как и в прошлые года, стала обладательницей "звездного неба", дополненного новыми украшениями.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.