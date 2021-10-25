ФОТО. Руины Розбекского замка, который история не пощадила

К сожалению, не все средневековые замки "дожили" до наших дней: пока часть из них восхищает нас своей мощью, другие медленно, но неумолимо разрушаются, превращаясь в настоящие руины. К сожалению, именно эта судьба постигла построенный еще в XIV веке Розбекский замок.

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Башня из валуна вместе со стеной и развалинами защитных валов напоминают о тяжелых событиях, выпавших в качестве испытания построенному в средневековье Розбекскому замку. С конца XIV века, когда замок вассалов рижского архиепископа впервые был упомянут в документах, до лета 1601 года, когда его сожгли в ходе шведско-польской войны, у замка успело смениться множество хозяев. Здесь хозяйствовал Ливонский орден, а также большое семейство, принадлежащее роду графов фон Розенов, и многие другие вельможи своего времени.

Сохранилось даже описание замка и имения, которое было сделано в 1477 году. В то время в замке была башня со столовыми и погребом, две сводчатые комнаты рядом со столовыми с кухней, флигель, часовня, коптильня мяса; кроме того, у замка была пристройка с комнатами незамужних женщин (Junckfrouwen kameren) и погребом под ними.

Во многих ранних замках в XV-начале XVI века проводились значительные перестройки. Они были связаны с приспособлением оборонительных сооружений к огнестрельному оружию. Чаще всего замкам в середине или по углам стен пристраивались большие, круглые башни с толстыми стенами и предусмотренными для огнестрельного оружия амбразурами, пишет портал castle.lv. Одну из немногих таких башен, сохранившихся до наших дней, как раз можно увидеть в развалинах Розбекского замка.

В настоящее время руины заросли густыми деревьями. Башня из валуна, в которой когда-то были просторные помещения, уже издалека указывает путешественникам на местонахождение руин замка. Сейчас за башней следят нынешние владельцы земли, которые по традиции вечером Иванова дня – праздника летнего солнцестояния – освещают ее горящими факелами, пишет портал Enter Gauja.

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