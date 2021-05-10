ФОТО. Руины в Смилтене, напоминающие известный британский Стоунхендж

Стоунхендж – всемирно известный археологический памятник, расположенный в Великобритании, в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Но, оказывается, в Латвии, есть свой "Стоунхендж" – он расположен в Смилтене и в последние годы стал довольно посещаемым местом.

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Оригинальный Стоунхндж расположен в двух часах езды от Лондона в графстве Уилтшир. Он представляет собой каменный круг, построенный из больших менгиров.

Археологи считают, что эти камни были установлены между 2500 и 2000 годами до нашей эры и устроены в соответствии с древним лунным и солнечным календарями. Самые большие камни имеют высоту около 10 метров и весят 25 тонн.

Foto: Kate Apse

"Стоунхендж" в Видземе, конечно, не такой впечатляющий, но, тем не менее, необычное сходство руин со знаменитым археологическим памятником можно заметить довольно быстро. За это место в народе прозвали "Смилтенский Стоунхендж".

Foto: Kate Apse

Смилтенский Стоунхендж расположен посреди открытого поля. Нет никаких особых указаний или чего-либо, говорящего о том, что это популярное место, поскольку официальной достопримечательностью оно действительно не считается. Руины – это не бывшая старинная усадьба или замок, а всего-навсего остатки сенного сарая, который сгорел во время пожара в конце XX века, оставив после себя только фундамент и части стен.

Foto: Kate Apse

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Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.