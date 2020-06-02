ФОТО. С каждого по евро – будет целый остров! Эстонец готов продать жителям Латвии остров Виирелайд

На портале по продаже недвижимости City24.lv обнаружилось довольно интересное объявление: за 1 919 968 евро у любого латвийца появилась возможность купить принадлежащий Эстонии остров Виирелайд.

Почему рекламодатель хочет продать этот остров латвийцу? Как говорится в самом объявлении, "потому что у Латвии нет ни одного острова, а у Эстонии их более двух тысяч. И если бы каждый латвиец вложил бы по одному евро, то у Латвии был бы остров, которым можно было бы гордиться".

Виирелайд – остров, площадью 80 га, расположенный в Балтийском море между островом Сааремаа и Эстонией, к юго-востоку от острова Муху. На острове есть маяк, часовня, порт (для катеров длиной до 9 метров) и другие жилые и хозяйственные постройки. Электричество и вода вырабатываются благодаря ветрогенераторам и солнечным батареям. Кроме того, на острове живут 1000 овец, два зайца, лиса, три цыпленка и курица.

В рекламном объявлении также говорится, что на острове есть все, что нужно для красивой жизни. Например, винный погреб настолько велик, что в случае второй волны Covid-19 вам не придется ходить в магазин за этим напитком целый год.

Что же это за объявление? Отличный рекламный ход для привлечения туристов? Тургид обратился к владельцу острова Прийту Виллемсону, который рассказал, как появилась на свет идея разместить подобное рекламное объявление. "У нас начала работать девушка из Латвии и до меня дошло, что у латвийцев нет своего острова. И даже острова Рухну вас лишили. Я и подумал – а почему бы не дать вам шанс?", - рассказал Прийт.

Foto: Andra Briekmane

На вопрос, насколько серьезна эта реклама, Виллемсон говорит, что, если найдется хороший и подходящий покупатель из Латвии, то остров можно будет и продать. "Мы даже подали документы о выходе острова из состава Эстонии, но, конечно, никто не хочет об этом слышать", - смеется владелец острова.

Владелец острова также сообщил, что дни открытых дверей с разнообразной развлекательной программой запланированы на 13 июня. Вы можете узнать больше о новостях острова на их странице в Facebook.