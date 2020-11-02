ФОТО. С высоты птичьего полета: Как выглядит осень в Мадоне

Прохладный воздух и желтовато-розовые листья. Может быть, чуть медленнее, чем в предыдущие годы, но осень уже раскрасила Латвию.

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В этом убедился и фотограф Марис Стипрайс, запечатлевший Мадонну с высоты птичьего полета. На фото прекрасно видны черты города – сеть улиц и дома в окружении осени. Прекрасное сочетание!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.