ФОТО. С высоты птичьего полета: Как выглядят Сигулда и Цесис в осеннем наряде

Сигулда много лет является любимым местом для осенних прогулок практически для всей Риги и ее окрестностей. Но если в этом году вы решили туда не ездить, а отправились (по нашему совету) в другие столь же красивые места, а теперь хотите знать, как Сигулда и Цесис выглядят этой осенью, то нет ничего проще.

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В Сигулде и Цесисе побывали пилот Андрей Асарс и фотограф Михаил Игнатс, который и сделал эти снимки. Другие фотографии Михаила Игнатса можно найти на сайте aerolatvija.lv.

Кстати, в этом году в "осенней столице" Латвии в башне Сигулдского Нового замка была установлена онлайн-камера, позволяющая наблюдать за тем, как меняются краски на деревьях в долине Гауи.

На осенний же Цесис можно полюбоваться с башни Ландемаха в Новом замке. Вы увидите крыши домов старого города, развалины средневекового замка и простирающиеся до самого горизонта леса. Но напоминаем, что комплекс Цесисского замка открыт только для посетителей с сертификатом о вакцинации Covid-19 или переболевших коронавирусом.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.