ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре

Энгуре по праву может гордиться своим отличным местоположением – окруженный лесами поселок расположен на берегу моря. Фотографу Андрису Ермутсу удалось сфотографировать Энгуре с высоты причьего полета в яркий солнечный день. И пусть на дворе еще не лето и не все деревья оделись в свой зеленый наряд, снимки моря и окружающих Энгуре лесов все равно радуют глаз.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.