ФОТО. С высоты птичьего полета: Плавучие острова озера Унгурпилс

В Латвии есть немало удивительных мест, но озеро Унгурпилс – стоит того, чтобы вынести его в отдельную категорию. И не потому, что оно какой-то необычной формы или глубины или цвета, а потому, что на этом озере есть острова. И они не просто "есть", они плавают!

Начать стоит с того, что озеро Унгурпилс находится в Видземе, неподалеку от границы с Эстонией, и появилось оно здесь благодаря усилиям людей пару столетий назад. Тогда жители поселка с одноименным названием – Унгурпилс (его название пошло от стоявшего когда-то тут замка) – решили построить водяную мельницу. Для этого им пришлось прегородить местную речку Йоглу в результате чего и появился этот небольшой водоем.

Озеро действительно небольшое: примерно два километра в длину и три метра в глубину. В нем можно и плавать на лодке, и купаться, главное – не наткнуться на те самые плавающие острова, ради которых сюда, собственно, и приезжает большинство туристов.

Раньше их было 12, но к настоящему моменту осталось всего три – остальные как пристали к берегам озета, так там и остались. "Зимуют" острова обычно возле южной оконечности озера, но как только на озере меняется погода, например, поднимается сильный ветер, они начинают свое движение. Чаще всего их можно увидеть около дамбы и заброшенного стороения, которое когда-то было той самой водяной мельницей, подарившей озеру жизнь.

Foto: Mihails Ignats, aerolatvija.lv

Снимки озера с высоты птичьего полета сделал аэрофотограф Михаил Игнатс, большинство фотографий которого можно найти на сайте aerolatvija.lv.

Что еще посмотреть полизости? Парк поместья Унгурпилс, болотную тропу Планчу и железные источники Стайцеле.