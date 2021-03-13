ФОТО. С высоты птичьего полета: Впечатляющие снимки Латвии с воздуха
Foto: Mihails Ignats, Andrejs Asars, aerolatvija.lv

В Латвии – прекрасная природа! Но еще более удивительной она оказывается, если посмотреть на нее с высоты птичьего полета.

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На протяжении многих лет Тургид сотрудничал с несколькими фотографами, которые показывали нашим читателям свои прекрасные фотографии. Ледяные орнаменты, яркие летние узоры и волшебные игры света – красоту можно найти везде!

Ниже мы предлагаем подборку художественных аэрофотоснимков, которые позволят вам оценить всю красоту латвийской природы.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Впечатляющие аэроФОТО: Зелено-желтые поля Латгалии 

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ФОТО: Странные "узоры" озера Энгурес с высоты птичьего полета 

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ФОТО: Волшебный узор природного полотна Аматциемса 

ФОТО. С высоты птичьего полета: Плавучие острова озера Унгурпилс 

ФОТО. Узнаете, где сделаны фотографии? Это все Видземе! 

ФОТО: Место, где Гауя встречается с морем 

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Впечатляющие ФОТО: как выглядят ледяные заторы в Царникаве с воздуха 

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Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой 

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ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре 

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Зимние ФОТО. Как выглядят заснеженное озеро Венчу и его "остров-сердце" 

ФОТО. С высоты птичьего полета: Как выглядит осень в Мадоне 

Фотоэкскурсия: Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета 

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