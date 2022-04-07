ФОТО. Самая ухоженная в Пардаугаве: усадьба Рамавас
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Для того, чтобы увидеть красивое поместье, мы обычно едем в Бирини или Унгурмуйжу или Шлокенбека. Но на самом деле красивые усадьбы встречаются и гораздо ближе – можно сказать, прямо в Риге. Например, Рамавас, о которой многие незаслуженно забывают.

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Поместье Рамавас (на немецком Rammenhof) или Депкина находится в Кекавской волости, между Баложи и кооперативом Ziedonis. Первые упоминания о стоящей на этом месте усадьбе относятся к XV веку. А с 1723 года усадьба принадлежала рижскому священнику Депкину, от которого и получила свое название.

Жилой дом усадьбы (XIX век), который мы видим на этом месте сейчас, представляет собой двухэтажное деревянное здание с высоким мансардным этажом, построенное в стиле классицизма. До сегодняшнего дня из почти 10 строений усадьбы сохранились лишь жилой дом и небольшой ландшафтный парк с редкими породами деревьев и небольшой речкой. Бывший подъезд усадьбы украшают кирпичные ворота.

В усадьбе Рамавас большую часть своей жизни (1808–1850) жил писатель, лифляндский публицист немецкого происхождения и владелец усадьбы Гарлиб Меркель.

ФОТО. Самая ухоженная в Пардаугаве: усадьба Рамавас
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

После Первой мировой войны в поместье располагалась исследовательское хозяйство Ramava сельскохозяйственного факультета Латвийского университета. После Второй мировой войны в усадьбе оборудовали квартиры, помещения были разделены перегородками и подвергнуты бесконтрольной перестройке. В 80-х годах в поместье ненадолго работала контора экспериментального хозяйства Ramava. После 1991 года усадьба перешла в управление Кекавской волости, но из-за отсутствия интереса со стороны волости была заброшена и пришла в аварийное состояние.

Реконструкция поместья началась только в 2000 году и продолжалась два года. Сейчас Рамавас считается одной из самых ухоженных усадеб Пардаугавы. Здесь находится гостевой дом и помещения для семинаров, торжеств и фотосессий.

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